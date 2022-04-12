Відповідну заяву зробила Ліз Трасс після повідомлень про ймовірну атаку в Маріуполі. Очільниця британського МЗС пояснила, що вже перевіряють дані про це.

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