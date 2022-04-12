Відповідну заяву зробила Ліз Трасс після повідомлень про ймовірну атаку в Маріуполі. Очільниця британського МЗС пояснила, що вже перевіряють дані про це.
Зауважте Росіяни могли застосувати у Маріуполі хімічну зброю: що це й чому заборонено
...
У МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Там запевнили, що Путін має відповісти за свій вчинок.
Джерело:Ліз Трасс
Відповідну заяву зробила Ліз Трасс після повідомлень про ймовірну атаку в Маріуполі. Очільниця британського МЗС пояснила, що вже перевіряють дані про це.
Зауважте Росіяни могли застосувати у Маріуполі хімічну зброю: що це й чому заборонено
...