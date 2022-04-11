Ввечері 11 квітня росіяни завдали хімічного удару по Маріуполю. Білецький заявив, що вороги застосували заборонену зброю масового ураження по заводу "Азовсталь", який буквально є фортецею українських бійців.

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Так, саме "Азовсталь" є місцем дислокації полку "Азов", який вже понад місяць боронить Маріуполь від російських загарбників.

Що відомо про постраждалих

За словами колишнього командира полку, 3 людей мають чітко виражені ознаки отруєння хімічними речовинами, але "без катастрофічних наслідків".

Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно,

– заявив Білецький.

Він зауважив, що це говорить лише про боягузтво росіян.

Використання хімічної зброї говорить про те, що Росія не може взяти Маріуполь

Вперше хімічну зброю для масового ураження використали під час Першої світової війни, коли командування зайшло у глухий кут.

Білецький додав, що використання такої негуманної та невибіркової зброї завжди говорить лише про відчай військового керівництва країн. Тож це означає, що росіяни не можуть захопити Маріуполь.

Це говорить про те, що вони (росіяни – 24 канал) не можуть взяти Маріуполь, що вони не можуть взяти "Азовців", що вони не можуть взяти українських захисників. І через це вони впадають у відчай і їм нічого не залишається, як тільки використовувати невибіркову заборонену зброю. Вони думають.що вони проявляють цим силу і слабкість. Щоб там не було, Україна переможе, Маріуполь переможе, Азов переможе,

– сказав засновник полку "Азов".

Що відомо про використання хімічної зброї в Маріуполі:

11 квітня бійці полку "Азов" повідомили, що близько 21:00 в Маріуполі росіяни використали проти українських військових та цивільних жителів отруйну речовину невідомого походження.

Засіб скинули з безпілотного літального апарата.

У постраждалих спостерігають дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром.

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що інформація щодо використання хімічної зброї в Маріуполі уточнюється.

Важливо, що цього ж дня в ефірі російського пропагандистського каналу один з російських бойовиків на Донбасі запропонував викурювати українців з "Азовсталі" "хімічними військами".

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