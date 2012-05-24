Боротьба з хабарництвом

Крим займає одну з лідерських позицій за розміром хабарів в Україні.

За 9 місяців цього року загальна сума хабарів в автономії склала майже 28 мільйонів гривень. Найбільше процвітає хабарництво з сфері земельних відносин, визнають правоохоронці, однак гучні затримання змінити ситуацію поки не в змозі.Микола Іллічов (начальник ГУ МВС України в Криму): “У поточному році ми показали на конкретних прикладах розмах хабарництва і корупцію в Криму, особливо у сфері земельних відносин. І що ви думаєте, після гучних злочинів перестали брати хабарі? Як брали, так і беруть. Як документували так і документуємо, як затримували злочинців за ці злочини так і затримуватимемо“.Особливо ласі до хабарів дрібні чиновники, за певну суму грошей вони вирішують питання виділення земельних ділянок підприємцям та цілим компаніям. Часто на хабарах також горять мери міст, їх заступники та голови садибних кооперативів. Причому за свої послуги чиновники не завжди беруть гроші, іноді просять авто чи навіть холодильник.Володимир Бойко (Прокурор Криму): “Сума хабара коливається від 300 до 94,500 гривень, в доларах - від 100 до 20 тисяч доларів США. Якщо говорити про середній розмір хабара те в гривнах вона складає 8130 грн., в доларах - 3200 доларів США“.Цьогоріч Прокуратура Криму направила до суду майже 60 кримінальних справ та близько 200 протоколів про корупцію. Однак, цього недостатньо, визнають самі ж правоохоронці. І додають - знизити рівень хабарництва можуть самі ж громадяни, якщо вчасно повідомлятимуть про факти вимагання в них грошей.