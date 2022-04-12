Использование такого оружия было бы грубой эскалацией, – МИД Британии о возможной атаке в Мариуполе
Отметьте Россияне могли применить в Мариуполе химическое оружие: что это и почему запрещено
Новость дополняется...
Использование такого оружия было бы грубой эскалацией, – МИД Британии о возможной атаке в Мариуполе
Использование такого оружия было бы грубой эскалацией, – МИД Британии о возможной атаке в Мариуполе
Отметьте Россияне могли применить в Мариуполе химическое оружие: что это и почему запрещено
Новость дополняется...