В то же время, по состоянию на 29 апреля такая угроза – минимальная. Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

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Он пояснил, что российские войска остаются на территории Беларуси, поэтому украинское командование вынуждено удерживать часть войск готовыми давать отпор в этом направлении.

Говорить о том, что полностью "отпала" угроза с территории Беларуси – невозможно,

– подчеркнул Денисенко

По его мнению, существует вероятность, что на территории Беларуси возможны наступления. Кроме того, с минималистической вероятностью, но теоретически – Александр Лукашенко может дать указание своей армии. Однако пока он делает все от себя зависящее, чтобы не вступить в войну.

Вадим Денисенко об угрозе из Беларуси: смотрите видео

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