Водночас станом на 29 квітня така загроза – мінімальна. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник глави Міністерва внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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Він пояснив, що російські війська залишаються на території Білорусі, тому українське командування змушене тримати частину військ готовими давати відсіч у цьому напрямку.
Говорити про те, що повністю "відпала" загроза з території Білорусі – неможливо,
– підкреслив Денисенко
На його думку, існує ймовірність, що з території Білорусі можливі наступи. Крім того, з мінімалістичною імовірністю, але теоретично – Олександр Лукашенко таки може дати вказівку своїй армії. Однак поки він робить усе від себе залежне, щоб не вступити у війну.
Вадим Денисенко про загрозу з Білорусі: дивіться відео
Загроза наступу з Білорусі: останні новини
- У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що наразі зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.
- Заступниця голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова підтвердила, що російські сили та техніка розміщені на території Білорусі уздовж кордону з Сумами, Черніговом.
- Крім того, біля кордонів з Україною, російські окупанти розгортають системи радіоелектронної розвідки та проводять тренування протиповітряної оборони.