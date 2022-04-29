Водночас станом на 29 квітня така загроза – мінімальна. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник глави Міністерва внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Він пояснив, що російські війська залишаються на території Білорусі, тому українське командування змушене тримати частину військ готовими давати відсіч у цьому напрямку.

Говорити про те, що повністю "відпала" загроза з території Білорусі – неможливо,

– підкреслив Денисенко

На його думку, існує ймовірність, що з території Білорусі можливі наступи. Крім того, з мінімалістичною імовірністю, але теоретично – Олександр Лукашенко таки може дати вказівку своїй армії. Однак поки він робить усе від себе залежне, щоб не вступити у війну.

Вадим Денисенко про загрозу з Білорусі: дивіться відео

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