Про те, чи дійсно ворог знову наважиться брати Київ штурмом – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіла заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України (2019 – 2020) Аліна Фролова.

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Загроза для Києва

Аліна Фролова впевнена, що зараз загроза для Києва дійсно залишається, й потрібно довіряти інформації, яку дає Генеральний штаб, ЗСУ та головнокомандувач. Всі знають, що Росія буде продовжувати ракетні обстріли й роботу диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Варто згадати про затоплення крейсера "Москва", після якого росіяни активізували ракетні обстріли по об'єктах критичної інфраструктури, промисловим підприємствам і т.д.

Російські війська постійно мітять в цивільне населення, тому Київ для них – як таке символічне місто й може бути під постійним прицілом і ракетними обстрілами чи терористичними атаками.

Що стосується саме сухопутної операції, то така загроза також залишається. Тому що ми бачимо, що все одно є концентрація сил в Білорусі, там є техніка. Сили розміщені уздовж кордону з Сумами, Черніговом, власне, це саме той напрямок, який вони використовували для першої спроби захоплення Києва. Аліна Фролова Заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України (2019 – 2020)

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Росії бракує ресурсів

За словами фахівчині, росіяни, мабуть, нарешті зрозуміли, що для утримання кількох фронтів одночасно у них немає ресурсу. Тому експертка прогнозує наступне: якщо вони не матимуть успіху на східному чи південному напрямах, можливо, вони спробують ще одну сухопутну операцію на Київ.

Росіянам потрібна якась перемога, якщо ця перемога буде недосяжна на одному фронті, вони намагатимуться її здобути на іншому. Або ж вони можуть спробувати робити якісь демонстраційні провокації для того, щоб створити такий вигляд і відтягнути ресурси наших Збройних Сил.

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В цілому я б сказала, що дійсно зараз регулярних військ Росії поблизу Києва немає, але в нас все ж таки є досить коротка відстань до кордону, й Київ знаходиться близько до кордону з Білоруссю, тому така небезпека залишається. Просто відсоток її вірогідності нижчий, ніж він був на початку війни,

– пояснила Фролова.

Експертка додала, що захоплення Києва – це утопічна ідея, особливо зараз. Ми бачимо й чуємо, що зараз укріплюють підходи до столиці й це абсолютно правильно, тому що ми розуміємо, що наш ворог нікуди не подінеться.

Адже і Росія, і Білорусь, все одно будуть нашими сусідами. Тому фортифікація ключових міст важлива. І тому другий захід для Росії буде ще тяжчим, ніж перший, з точки зору підготовленості міста й оборони навколо нього.

Ми маємо розуміти, аби захопити такі великі міста як Київ, потрібна досить велика кількість військових. А для того, щоб зробити оточення та захоплення, потім потрібна велика кількість їхньої Росгвардії, щоб контролювати місто. Такий сценарій захоплення виглядає нереалістично. Але це не означає, що не буде спроб просунутися, хоча є великий сумнів, що вони зможуть це зробити. Але ми бачимо, що Путін схильний до ухвалення дивних рішень і тому виключати такий варіант розвитку подій не можна,

– підсумувала Аліна Фролова.

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Що кажуть офіційні джерела

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського національного марафону заявила, що Росія не полишає свої плани захопити всю Україну, в тому числі Київ.

У нас триває гаряча фаза війни. Росія не полишає своїх планів захопити всю Україну, в тому числі Київ, якщо дивитися в глобальному задумі, то це все лягає. Якщо говорити про помсту, то вони, в принципі, нас знищують, наш супротив їх дратує. Можна назвати це помстою, можна – інакше. Робити остаточні висновки в той момент, коли йде гаряча фаза війни, складно. Але однозначно можна сказати, якщо порівнювати, що Росії вдалось зробити, й що ЗСУ вдалося не допустити, то, безумовно, перевага на боці ЗСУ, – сказала Маляр.

Київська міська військова адміністрація також заявила про те, що небезпека для столиці залишається.

Небезпека для Києва залишається! Доки немає миру, Київ повинен бути готовим до оборони,

– наголосили в КМВА.

Міський голова Києва Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися додому, оскільки навколо міста триває розмінування, що вкрай небезпечно. До того ж ворог не перестає обстрілювати столицю ракетами. Тому чиновники просять людей все ж трохи зачекати з поверненням до Києва.

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