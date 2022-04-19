Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Він зазначив, що над цим посилено працюють і сподіваються відновити проїзд по 29 пошкоджених мостах вже незабаром.
Раніше Вулицю Бучі, де була колона розбитої техніки, відчистили до невпізнаваності: фото
Які об'єкти були зруйновано:
- ️на автомобільних дорогах державного значення 22 штучні споруди: 1 скотопрогін, 1 шляхопровід, 18 мостів та 2 надземні пішохідні переходи;
- ️на автомобільних дорогах місцевого значення 15 штучних споруд: 1 частково зруйнований, 14 зруйновані повністю.
До 18 квітня на автошляхах державного значення відновили рух на 8 мостових переходах. Ще на 8 вже активно працюють дорожники. На 4 мостах – проводять підготовчі роботи.
На дорогах місцевого значення вдалось влаштувати 1 паралельний об'їзд, організували об'їзд по 2 мостовим спорудам. На 1 переході працюють, ще на 4 – проводять підготовку.