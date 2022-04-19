Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Он отметил, что над этим усиленно работают и надеются возобновить проезд по 29 поврежденным мостам уже в скором времени.

Ранее Улицу Бучи, где находилась колонна разбитой техники, отчистили до неузнаваемости: фото

Какие объекты были разрушены:

На автомобильных дорогах государственного значения 22 искусственных сооружения: 1 скотопрогон, 1 путепровод, 18 мостов и 2 надземных пешеходных перехода;

22 искусственных сооружения: 1 скотопрогон, 1 путепровод, 18 мостов и 2 надземных пешеходных перехода; На автомобильных дорогах местного значения 15 искусственных сооружений: 1 частично разрушен, 14 разрушены полностью.

К 18 апреля на дорогах государственного значения возобновили движение на 8 мостовых переходах. Еще на 8 уже активно работают дорожники. На 4 мостах – проводят подготовительные работы.

На дорогах местного значения удалось устроить 1 параллельный объезд, организовали объезд по 2 мостовым сооружениям. На 1 переходе работают, еще на 4 – проводят подготовку.

Важно! В Вышгородском районе сразу 7 мостов нуждаются в дополнительном обследовании и разминировании. Уже после этого для возобновления движения понадобится еще 2 недели.

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