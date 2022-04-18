У мережі показали фото Вокзальної вулиці в Бучі, яка раніше була заставлена розбитою технікою.

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Відомо, що саме на цій вулиці українські військові знищили велику колону російської техніки. Тепер вона повністю розчистили. Вулиця змінилася просто до невпізнаваності.

"Це та вулиця, яка на всіх фото із розбитою військовою техніку", – написала журналістка Крістіна Бердинських.

Як розчистили вулицю в Бучі: фотопорівняння



До слова, на вулицях Бучі, що на Київщині, після звільнення від російських окупантів знайшли десятки тіл загиблих. Вони лежали просто на дорогах. Також вбитих та закатованих місцевих знаходили у підвалах, приватних садибах, парках та скверах.

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