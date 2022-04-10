Родина жила у Бучі, місті на Київщині, що чи не найбільше постраждала від окупантів. На жаль, жінка не витримала окупації і постійних обстрілів.

Важливо Загибла мама хлопчика з Бучі, фото якого вразило світ, була нянею у дитсадку: деталі трагедії

Діти регулярно приходять до мами і приносять їй цукерки. Їжу Вова та Влад залишають на сирій землі, кажуть: щоб мама не була голодна, ми за неї також переживаємо.

Родина місяць жила у підвалі

Родина жила в одній з багатоповерхівок Бучі. Мама хлопчиків Марина Наумець працювала у Києві, у дитячому садочку нянею. Коли почалася війна, родина почала жити у підвалі. Ділила його з сусідами. Сусідка Олена розповіла, що вони майже не виходили з підвалу через постійні бомбардування.

Жінка показала журналістам свій прихисток, поряд і "дитячою" була ніша сусідів. В одній з ніш спала Марина з чоловіком. Одного дня вона лягла спати і більше не прокинулась.

Я Владика одягаю біля мами, думаю спить вона. За плече взявся, а вона холодна. Вона як сховалася, в такому положенні,

– розповів цивільний чоловік жінки Іван.

Світлина Вови і Владика на могилі мами, сколихнула не лише соцмережі, а й увесь світ.



Влад на могилі мами / інстаграм Narcisocontreras108

Хтось навіть написав, що начебто жінка померла від голоду. Та Іван каже, скоріш за все, його Марина не витримала постійного стресу.

"Вона рідко виходила взагалі на вулицю. Стрілянина, звуки, дуже сильно боялася. Пила таблетки, дуже багато таблеток. Харчувалася – кава і бульйончик. Відмовлялася. Не можу їсти і все", – додав чоловік.

Аби поховати жінку, довелося питати дозволу в окупантів. Росіяни дали дозвіл, але спостерігали за процесом. Старша Софійка, їй 13, до місця поховання не ходить. Вона тримається з усіх сил, але їй надто боляче. Хлопці разом з Іваном навідуються до мами щодня.

Ми сумуємо за тобою, сильно сумуємо. Я б все віддав, щоб тебе повернути. Я люблю тебе,

– каже син померлої.

Родина хотіла би поїхати подалі з цього місця, яке щохвилинно нагадує про жах, який вони досі не пережили. Та поки, з підвалу повернулися до квартири і сподіваються, що невдовзі тут з'являться світло, вода і газ. Іван намагається оформити документи, аби стати батьком для двох старших дітей не лише фактично, а й за документами