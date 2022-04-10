Семья жила в Буче, городе на Киевщине, что едва ли не больше всего пострадал от оккупантов. К сожалению, женщина не выдержала оккупацию и постоянные обстрелы.

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Дети регулярно приходят к маме и приносят ей конфеты. Еду Вова и Влад оставляют на сырой земле, говорят: чтобы мама не была голодная, мы за нее тоже переживаем.

Семья месяц жила в подвале

Семья жила в одной из многоэтажек Бучи. Мама мальчиков Марина Наумец работала в Киеве, в детском саду няней. Когда началась война, семья начала жить в подвале. Делила его с соседями. Соседка Елена рассказала, что они почти не выходили из подвала из-за постоянных бомбардировок.

Женщина показала журналистам свое убежище, рядом с "детской" была ниша соседей. В одной из ниш спала Марина с мужем. Однажды она легла спать и больше не проснулась.

Я Владика одеваю возле мамы, думаю спит она. За плечо взялся, а она холодная. Она как спряталась, в таком положении,

– рассказал гражданский муж женщины Иван.

Фотография Вовы и Владика на могиле мамы, всколыхнула не только соцсети, но и весь мир.

Влад на могиле мамы / инстаграм Narcisocontreras108

Кто-то даже написал, что будто женщина умерла от голода. Но Иван говорит, скорее всего, Марина не выдержала постоянный стресс.

"Она редко выходила вообще на улицу. Стрельба, звуки, очень сильно боялась. Пила таблетки, очень много таблеток. Питалась – кофе и бульончик. Отказывалась. Не могу есть и все", – добавил мужчина.

Чтобы похоронить женщину, пришлось спрашивать разрешения у оккупантов. Россияне дали разрешение, но наблюдали за процессом. Старшая София, ей 13, на место захоронения не ходит. Она держится изо всех сил, но ей слишком больно. Мальчики вместе с Иваном наведываются к маме каждый день.

Мы скучаем по тебе, сильно скучаем. Я бы все отдал, чтобы тебя вернуть. Я люблю тебя,

– говорит сын умершей.

Семья хотела бы уехать подальше от этого места, которое ежеминутно напоминает об ужасе, который они до сих пор не пережили. Но пока из подвала вернулись в квартиру и надеются, что вскоре здесь появятся свет, вода и газ. Иван пытается оформить документы, чтобы стать отцом для двух старших детей не только фактически, но и по документам.

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