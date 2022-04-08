Як з'ясували журналісти видання Telegraf, загиблу звуть Марина Наумець. Їй було 34 роки, вона працювала нянею у приватному дитячому центрі. Окрім Влада, жінка була матір'ю ще двох дітей – 10-річного Володимира та 13-річної Софії.

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Історія загиблої у Бучі Марини Наумець

Кілька днів тому фотографи Rodrigo Abd та Narciso Contreras опублікували жахливі фото з Бучі. На них видно трьох дітей, які прийшли на могилу матері, котра загинула під час окупації. Молодший хлопчик, 6-річний Влад, приніс мамі консерви.

Діти на могилі матері у Бучі / Фото інстаграм Narcisocontreras108

6-річний Влад приніс на могилу матері консерви / Фото інстаграм Narcisocontreras108

Влад поблизу могили матері / Фото інстаграм Abdrodrigo

У місцевих спільнотах у фейсбуці та за інформацією від мешканців Бучі йдеться, що загибла жінка працювала нянею у приватному дитячому центрі. За словами бучанців, Марина не впоралась зі стресом на тлі окупації і померла в укритті багатоквартирного будинку – ймовірно, не витримало серце.

У соцмережах шукали сім'ю загиблої / Скриншот з фейсбуку

Журналісти дізнались, що наразі всі троє осиротілих дітей перебувають у безпеці разом з чоловіком загиблої Іваном. Він є рідним батьком наймолодшого хлопчика – Влада, двоє старших діток – від першого шлюбу Марини.

До слова, за даними видання, усім необхідним сім'ї зараз допомагають волонтери та місцеві жителі.

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