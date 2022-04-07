Зайшовши у місто, українська армія побачила безліч тіл, які лежали просто на дорогах. Але тіла щодня продовжують знаходити у підвалах, приватних садибах, парках та скверах.

До теми Кількість виявлених тіл зростає з кожним днем, людей знаходять у парках і садах, – мер Бучі

Коли була можливість, люди намагались прикопувати тіла, щоб їх не розтягли собаки.

Людей вбивали умисно

Майже 90 відсотків (загиблих – 24 канал) – це кульові поранення, а не осколкові,

– розповів мер міста Анатолій Федорук.

У Бучі та у селах громади щодня знаходять поодинокі заховання.

Окрім цього, є кілька масових поховань. На території підприємства "Украгропостач" російські окупанти просто скидали тіла людей із зав'язаними руками. А ще на вулицях Вокзальна, Яблунська та на території дитячого табору "Променистий" теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими пораненнями.

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