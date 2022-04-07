Про це розповів мер Бучі Анатолій Федорук. За його словами, з тілами зараз працюють фахівці – криміналісти та правоохоронці.

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Мер Бучі каже, що станом на вечір 7 квітня виявлено 320 тіл цивільних у місті.

Але кількість виявлених тіл зростає з кожним днем. Тому що їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де під час тиші просто прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоби собаки не розтягували,

– заявив Федорук.

Він додав, що зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходять нові тіла.

Люди гинули в основному через розстріли. "Майже 90% – це кульові поразки, а не осколкові", – каже мер Бучі.

Анатолій Федорів розповів, що у Бучі виявлено три місця, де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. Це територія підприємства "Украгропостач", вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір "Променистий".

Мер міста каже, що вже четвертий день фахівці займаються зачисткою від диверсантів та мінування, небезпечних елементів, яких дуже багато в Бучі. Комунальники відновлюють критичну інфраструктуру – насамперед постачанням електрики, газу, води.

До слова, у маленьких містах Київщини після звільнення від окупантів досі моторошна картина. Правоохоронці продовжують забирати тіла людей з вулиць. Яка ситуація після звільнення Бучі, Гостомеля та Ірпеня – дивіться жахливий репортаж з місця події.

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