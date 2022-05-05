За словами білоруського диктатора Олександра Лукашенка, він не думав, що російська, як її називають, операція настільки затягнеться.

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Крім того, він зазначив, що не сильно занурений у ці події, тому наскільки у росіян все йде по плану чи ні, – відповісти не може.

Якщо чесно, я не думав, що така операція затягнеться таким чином. Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати, за планом там у них йде, у росіян, як вони кажуть, чи так, як я це відчуваю,

– повідомив Олександр Лукашенко.

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