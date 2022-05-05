Мета росіян – не дати українським військовим брати участь у битві за Донбас

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії прокоментували останні новини з Білорусі. Зокрема, там вирішили перевірити сили реагування, а очевидці помітили рух військових колон у напрямку України та Литви.

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У британській розвідці вважають, що Росія, ймовірно, намагається створити картинку загрози для України. Окупанти хочуть, щоб українські сили були зафіксовані на Півночі.

Кінцева мета росіян – не дати українським військовим брати участь у битві за Донбас.

Росія, швидше за все, спробує роздмухати загрозу, яку становлять для України ці навчання, щоб зафіксувати українські сили на Півночі, не даючи їм можливості брати участь у битві за Донбас,

– йдеться у повідомленні розвідки Міноборони Британії.

Схожу тактику Росія використовує на Півдні

Наприкінці квітня у невизнаному Придністров'ї відбулася серія терактів, через що ситуація у регіоні стала напружена.

В українській розвідці повідомляли, що росіяни спеціально тиснуть на Україну ситуацією в Придністров'ї. Мета Москви – знайти шляхи, як розосередити Збройні Сили України та підірвати оборону Донбасу та Півдня.

Експерти наголошують, що ідентичну тактику використовують на Півночі. Білоруський журналіст Франак Вячорка вважає, що раптова перевірка готовності сил реагування у Білорусі є черговою провокацією з боку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Зауважимо, що білоруські війська досі не вступали у війну на території України. Однак Росія використовує території Білорусі для ракетних обстрілів України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з території Білорусі по Україні запустили щонайменше 631 ракету.

Білоруські війська прикривають кордон з Україною на Волинському та Поліському напрямках. Вони розміщені в Брестській та Гомельській областях.

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