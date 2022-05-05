Таку інформацію оприлюднили в українському Генштабі. Попри те, що ворог зосередився на Східній операційній зоні в Україні, він не відкидає створення проблем у Молдові.
До теми Психологічна атака: росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї
На окремих напрямках ворог перегруповує війська
На окремих напрямках російське командування здійснює перегрупування військ. Одне з завдання ворога у невизнаній республіці – якомога краще поповнити запаси. Також російські військові у так званій "ПМР" прагнуть покращити своє тактичне положення.
Росіяни спеціально тиснуть ситуацією в "ПМР"
В українській розвідці раніше зауважили, що росіяни спеціально тиснуть на Україну ситуацією в Придністров'ї. Вони створюють зону нестабільності прямо біля українського кордону.
Ще одна мета Москви – знайти шляхи, як розосередити українські Збройні Сили та підірвати оборону Донбасу та Півдня.
Родини офіцерів з Придністров'я вивозили свої родини
Про те, що в регіоні не все спокійно свідчило й те, що російські офіцери почали вивозити з "ПМР" свої родини.
Більше тут Молдова – у десятки разів легша ціль для Путіна, ніж Україна, – політолог Саакян
Головне про ситуацію у невизнаному Придністров'ї:
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає наміри Москви створити сухопутний коридор від Донбасу до Придністров'я – нереальними. Він запевнив: ЗСУ готові до всього, що відбувається у "ПМР".
- Аби створити ще більшу нестабільність у регіоні, Росія навмисне залякує місцеве населення якимись "загрозами" з боку України. Люди в паніці навіть виїжджали на територію, що підконтрольна Молдові.
- У цих провокаціях зацікавлена лише Росія, Україна не загрожує ані "ПМР", ані Молдові.
- В Одеській ОВА вважають, що Росія цілком може залучити до операції в Придністров'ї авіацію. Проте, за словами речника ОВА Сергія Братчука, це буде завдання для української ППО.
- Тим часом член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський зазначив, що справжньої небезпеки з боку квазіреспубліки він не бачить. Щоправда, Росія намагається створити загрозу для частини Півдня України і втягнути у цей протистояння ЗСУ.
Радимо переглянути: нічне звернення Володимира Зеленського