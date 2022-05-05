Такую информацию обнародовали в украинском Генштабе. Несмотря на то, что враг сосредоточился на Восточной операционной зоне в Украине, он не исключает создания проблем в Молдове.

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На отдельных направлениях враг перегруппировывает войска

На отдельных направлениях российское командование осуществляет перегруппировку войск. Одна из задач врага в непризнанной республике – как можно лучше пополнить запасы. Также российские военные в так называемой "ПМР" стремятся улучшить свое тактическое положение.

Россияне специально давят ситуацией в "ПМР"

В украинской разведке ранее отметили, что россияне специально давят на Украину ситуацией в Приднестровье. Они создают зону нестабильности прямо возле украинской границы.

Еще одна цель Москвы – найти пути, как рассредоточить украинские Вооруженные силы и подорвать оборону Донбасса и Юга.

Семьи офицеров из Приднестровья вывозили свои семьи

О том, что в регионе не все спокойно свидетельствовало и то, что российские офицеры начали вывозить из "ПМР" свои семьи.

Обратите внимание! По мнению экспертов, Молдова является значительно более легкой целью для Владимира Путина, чем Украина. Также вопросы Приднестровья могут использовать, чтобы Кремль продемонстрировал свою "силу".

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Главное о ситуации в непризнанном Приднестровье:

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает намерения Москвы создать сухопутный коридор от Донбасса до Приднестровья – нереальными. Он заверил: ВСУ готовы ко всему, что происходит в "ПМР".

Чтобы создать еще большую нестабильность в регионе, Россия умышленно запугивает местное население какими-то "угрозами" со стороны Украины. Люди в панике даже выезжали на территорию, подконтрольную Молдове.

В этих провокациях заинтересована только Россия, Украине не угрожает ни "ПМР", ни Молдова.

В Одесской области считают, что Россия вполне может привлечь к операции в Приднестровье авиацию. Однако по словам представителя ОВА Сергея Братчука, это будет задача для украинской ПВО.

Тем временем член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский отметил, что настоящей опасности со стороны квазиреспублики он не видит. Правда, Россия пытается создать угрозу для части Юга Украины и втянуть в это противостояние ВСУ.

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