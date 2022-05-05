Такую информацию обнародовали в украинском Генштабе. Несмотря на то, что враг сосредоточился на Восточной операционной зоне в Украине, он не исключает создания проблем в Молдове.

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На отдельных направлениях враг перегруппировывает войска

На отдельных направлениях российское командование осуществляет перегруппировку войск. Одна из задач врага в непризнанной республике – как можно лучше пополнить запасы. Также российские военные в так называемой "ПМР" стремятся улучшить свое тактическое положение.

Россияне специально давят ситуацией в "ПМР"

В украинской разведке ранее отметили, что россияне специально давят на Украину ситуацией в Приднестровье. Они создают зону нестабильности прямо возле украинской границы.

Еще одна цель Москвы – найти пути, как рассредоточить украинские Вооруженные силы и подорвать оборону Донбасса и Юга.

Семьи офицеров из Приднестровья вывозили свои семьи

О том, что в регионе не все спокойно свидетельствовало и то, что российские офицеры начали вывозить из "ПМР" свои семьи.

Больше здесь Молдова – в десятки раз более легкая цель для Путина, чем Украина, – политолог Саакян

Главное о ситуации в непризнанном Приднестровье:

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов считает намерения Москвы создать сухопутный коридор от Донбасса до Приднестровья – нереальными. Он заверил: ВСУ готовы ко всему, что происходит в "ПМР".
  • Чтобы создать еще большую нестабильность в регионе, Россия умышленно запугивает местное население какими-то "угрозами" со стороны Украины. Люди в панике даже выезжали на территорию, подконтрольную Молдове.
  • В этих провокациях заинтересована только Россия, Украине не угрожает ни "ПМР", ни Молдова.
  • В Одесской области считают, что Россия вполне может привлечь к операции в Приднестровье авиацию. Однако по словам представителя ОВА Сергея Братчука, это будет задача для украинской ПВО.
  • Тем временем член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский отметил, что настоящей опасности со стороны квазиреспублики он не видит. Правда, Россия пытается создать угрозу для части Юга Украины и втянуть в это противостояние ВСУ.

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