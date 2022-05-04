Однако в Главном управлении разведки МО Украины убеждены, что россияне искусственно нагнетают ситуацию в непризнанном Приднестровье.

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Все из-за поражений России

Это связано с тем, что Россия осознает, что не имеет никаких заметных и значительных успехов в так называемой "специальной операции", то есть в войне против Украины.

Именно благодаря эффективности и успешности Вооруженных Сил Украины Россия пытается нагнетать ситуацию в непризнанном Приднестровье.

По данным ГУР МО, эту ситуацию российские оккупанты хотят использовать как психологическую атаку против Украины. Кроме того, они ищут пути и возможности, чтобы рассредоточить силы украинской армии и хоть как-то повлиять на прочную оборону украинского Донбасса и Юга страны.

Большая часть всех боеприпасов исчерпала срок годности

В то же время, эксперты отмечают, что количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровье не превышает 300 человек. А их задача сейчас – охрана складов боеприпасов в селе Колбасна.

Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тысяч тонн исправны и могут быть использованы,

– говорится в сообщении главного управления разведки.

Если же говорить о всей боевой технике, которая есть на территории Приднестровья, то ориентировочно две трети либо полностью, либо частично не боеспособны. Также украинская разведка сообщает, что в Приднестровье нет ни материальных средств, ни производственных мощностей, которые можно было бы привлечь для ремонта и восстановления техники.

Как Россия может использовать Приднестровье

В разведке отмечают, что потенциально Россия может использовать Приднестровье в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Молдовы.

Но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора в Россию через территорию южных областей Украины,

– добавляют в ведомстве.

Ситуация в Приднестровье: что об этом говорят

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что украинские власти тщательно следят за тем, как Россия пытается расшатать ситуацию в непризнанном Приднестровье.

По его словам, планы российских оккупантов о сухопутном коридоре к непризнанному Приднестровью до 9 мая нереальны.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ отмечали, что ситуация в Приднестровском регионе Молдовы остается напряженной. Россияне распространяют различные провокационные и обманчивые сообщения о якобы угрозе со стороны Украины, но назвали это обычным фейком. В частности, Россия устраивает различные провокации, в частности утверждает, что Украина запустила беспилотники над складами боеприпасов; устраивает взрывы возле "министерства госбезопасности" и подрывает телебашни и тому подобное.

Добавим, что правительство Молдовы уже несколько лет вместе с Генассамблеей ООН требует, чтобы Россия вывела свои войска с этой территории. Но оккупанты никак на это не реагируют.

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