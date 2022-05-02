У Молдові Росії було б легше це зробити. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу заявив політолог Олег Саакян.
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За його словами, у випадку України – нам є, що протиставити російським силам. Наша держава не така легка здобич, як здавалось Росії спочатку. Натомість Молдова – це зовсім інший масштаб.
Молдова для Росії – це набагато легше, ніж Україна. У десятки разів,
– наголосив Саакян.
Політолог пояснив, що росіянам знищити Україну не вдалось, а Путіну необхідно продемонструвати "силу." Натомість у Молдові це було б набагато легше. Відповідно, там, як здається Кремлю, можна здобути легку геополітичну перемогу.
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Саакян оцінив сили Росії у Придністров'ї
На думку Саакяна, якби Молдова разом з Україною ухвалила рішення провести операцію щодо звільнення Придністров'я, угруповування проросійських бойовиків, які зараз там розташовані, не достатньо укомплектовані, аби вистояти.
Придністров'я стало для Росії головним болем,
– додав політолог.
Загострення ситуації у Придністров'ї: коротко
- У невизнаному Придністров'ї різко збільшилась кількість провокацій.
- Наприклад, ще 25 квітня у Тирасполі пролунали вибухи біля так званого "міністерства держбезпеки".
- Вже наступного дня, 26 квітня, пошкодили 2 антени поблизу селища Маяк на місцевому телерадіоцентрі. Вони транслювали російські частоти.
- Крім того, у мережі показали газету, якою росіяни збиралися закликати Путіна "врятувати" Придністров'я.