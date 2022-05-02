В Молдове России было бы легче это сделать. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 канала заявил политолог Олег Саакян.

Актуально Россияне пугают жителей Приднестровья "угрозами со стороны Украины", – Генштаб

По его словам, в случае Украины – нам есть что противопоставить российским силам. Наше государство не такая легко добыча, как казалось России вначале. Молдова – это совсем другой масштаб.

Молдова для России – это гораздо легче, чем Украина. В десятки раз,

– подчеркнул Саакян.

Политолог объяснил, что россиянам уничтожить Украину не удалось, а Путину необходимо продемонстрировать "силу". В Молдове это было бы гораздо легче. Соответственно, там, как кажется Кремлю, можно одержать легкую геополитическую победу.

Саакян о том, чего боится Путин: смотрите видео

Саакян оценил силы России в Приднестровье

По мнению Саакяна, если бы Молдова вместе с Украиной приняла решение провести операцию по освобождению Приднестровья, группировки пророссийских боевиков, которые сейчас находятся там, недостаточно укомплектованы, чтобы выстоять.

Приднестровье стало для России головной болью,

– добавил политолог.

Обострение ситуации в Приднестровье: коротко