У ЗС Білорусі неочікувано оголосили про перевірку сил реагування, повідомили в Міністерстві оборони Білорусі.

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У ході перевірки підрозділам та військовим частинам треба буде відпрацювати питання приведення в бойову готовність, виконання маршу у призначені райони та виконання навчально-бойових задач.

Мета перевірки - оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій. Військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється,

– написали в Міноборони Білорусі.

Цікаво, що відомство повідомило – склад військової сили, яка залучатиметься до перевірки, буде поступово нарощуватися, тому що, за словами в Міноборони, "дозволить перевірити їхню здатність протидіяти військовим загрозам як на землі, так і в повітрі."

Перевірка військових в Білорусі буде проходити комплексно, зазначили у відомстві. Зокрема будуть звертати увагу на забезпечувальні системи, які важливі для військових, які здебільшого виходять за території своєї країни.

Лукашенківська Міноборони запевнила – чергові навчання не несуть ніякої загрози для Європи. Про те саме йшлося на початку 2022 року.

Заходи, що проводяться, є однією з найефективніших форм навчання військ і не несуть жодної загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема,

– повідомили в Міністерстві оборони.

При цьому у відомстві додали – перевірка передбачає переміщення значної кількості військової техніки, що може заважати руху на загальногромадських шляхах.

Про переміщення військ Білорусі відомо в Україні

Командування Генерального штабу повідомило, що станом на 4 травня на Волинському та Поліському напрямках противних активних дій не проводив. Також немає ознак наступальних дій, свідчить відомство.

При цьому визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил Республіки Білорусь здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення,

– повідомили в Генштабі.

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