В ВС Беларуси неожиданно объявили о проверке сил реагирования, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Важно Оккупанты массово шьют формы ВСУ, сопротивление в Бердянске: основное за 70 день войны

В ходе проверки подразделениям и воинским частям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, выполнение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач.

Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки,

– написали в Минобороны Беларуси.

Интересно, что ведомство сообщило – состав военной силы, которая будет привлекаться к проверке, будет постепенно наращиваться, потому что, по словам Минобороны, "позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе."

Проверка военных в Беларуси будет проходить в комплексе, отметили в ведомстве. В частности, будут обращать внимание на обеспечительные системы, которые важны для военных, которые в основном выходят за территорию своей страны.

Лукашенковское Минобороны заверило – очередные учения не представляют никакой угрозы для Европы. О том же говорилось в начале 2022 года.

Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран, в частности,

– сообщили в Министерстве обороны.

При этом в ведомстве добавили – проверка предполагает перемещение значительного количества военной техники, что может мешать движению на общеобщественных путях.

О перемещении войск Беларуси известно в Украине

Командование Генерального штаба сообщило, что на 4 мая на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Также нет признаков наступательных действий, говорит ведомство.

При этом определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения,

– сообщили в Генштабе.

Смотрите также: Беларусь должна напасть на Украину 21 марта: что теперь между Путиным и Лукашенко