Про це розповів білоруський журналіст Франак Вячорка в ефірі 24 каналу. Поки самопроголошений президент перебуватиме при владі, завжди буде ризик для України, Польщі та Литви, тому що він є маріонеткою Володимира Путіна.
До теми У Лукашенка вирішили раптово перевірити сили реагування
Чому почалася раптова перевірка
На думку Вячорки, це є спробою відтягнути українські сили на північному кордоні, щоб вони не мати можливості захищати територію на Сході, де Росія сконцентрувала свої війська. Ще однією причиною є бажання тримати у напруженості сили захисту Польщі та Литви.
Навіщо ці навчання потрібні зараз? Думаю, що це провокація,
– зазначив журналіст.
Водночас риторика Лукашенка стала дуже агресивною. Зараз він чи не щодня каже, що Україна, Польща та Литва готують майже "військовий переворот" у Білорусі й тому треба зміцнювати сили захисту – як збройні сили, так і сили внутрішньої оборони від білоруських партизанів.
Чи може Білорусь долучитися до війни в Україні
За словами Вячорки, білоруське суспільство виступає проти російської агресії в Україні. Там є сильна опозиція діям Лукашенка. Він втратив прихильників навіть серед своїх чиновників.
Можливо, ще є якісь військові радянського загартування і їм подобається поведінка Лукашенка, який цілується-обіймається з Путіним. Але всі, хто молодший, розуміють цінність білоруської незалежності й важливість дружніх відносин з Україною,
– зазначив журналіст.
Через позицію у війні Росії проти України Лукашенко втратив більше ніж отримав. Однак навіть попри це, залучення білоруських військ та, можливо, деяких частин, є можливим.
"Мені здається, що коли у Путіна буде таке бажання, то він навіть не запитуватиме про це у Лукашенка", – додав Вячорка.
Що цьому передувало
- У білоруських збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування. Один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.
- Цікаво, що склад військової сили, яку перевірятимуть, буде поступово нарощуватися. У Білорусі заявили, що це "дозволить перевірити їхню здатність протидіяти військовим загрозам як на землі, так і в повітрі".
- За даними Генштабу ЗСУ, визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Вячорка пояснив, чому у Білорусі раптово почали перевірку сил реагування: дивіться відео