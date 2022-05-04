Про це розповів білоруський журналіст Франак Вячорка в ефірі 24 каналу. Поки самопроголошений президент перебуватиме при владі, завжди буде ризик для України, Польщі та Литви, тому що він є маріонеткою Володимира Путіна.

До теми У Лукашенка вирішили раптово перевірити сили реагування

Чому почалася раптова перевірка

На думку Вячорки, це є спробою відтягнути українські сили на північному кордоні, щоб вони не мати можливості захищати територію на Сході, де Росія сконцентрувала свої війська. Ще однією причиною є бажання тримати у напруженості сили захисту Польщі та Литви.

Навіщо ці навчання потрібні зараз? Думаю, що це провокація,

– зазначив журналіст.

Водночас риторика Лукашенка стала дуже агресивною. Зараз він чи не щодня каже, що Україна, Польща та Литва готують майже "військовий переворот" у Білорусі й тому треба зміцнювати сили захисту – як збройні сили, так і сили внутрішньої оборони від білоруських партизанів.

Чи може Білорусь долучитися до війни в Україні

За словами Вячорки, білоруське суспільство виступає проти російської агресії в Україні. Там є сильна опозиція діям Лукашенка. Він втратив прихильників навіть серед своїх чиновників.

Можливо, ще є якісь військові радянського загартування і їм подобається поведінка Лукашенка, який цілується-обіймається з Путіним. Але всі, хто молодший, розуміють цінність білоруської незалежності й важливість дружніх відносин з Україною,

– зазначив журналіст.

Через позицію у війні Росії проти України Лукашенко втратив більше ніж отримав. Однак навіть попри це, залучення білоруських військ та, можливо, деяких частин, є можливим.

"Мені здається, що коли у Путіна буде таке бажання, то він навіть не запитуватиме про це у Лукашенка", – додав Вячорка.

Зверніть увагу! Олександр Лукашенко та Володимир Путін 3 травня провели телефонну розмову. Зокрема, вона стосувалася й дій російських військ у війні проти України.

Що цьому передувало

У білоруських збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування. Один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

Цікаво, що склад військової сили, яку перевірятимуть, буде поступово нарощуватися. У Білорусі заявили, що це "дозволить перевірити їхню здатність протидіяти військовим загрозам як на землі, так і в повітрі".

За даними Генштабу ЗСУ, визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Вячорка пояснив, чому у Білорусі раптово почали перевірку сил реагування: дивіться відео