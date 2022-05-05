Мы никому не угрожаем, – Лукашенко

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на фоне проверки сил реагирования Беларуси. Он утверждает, что Беларусь, с территории которой Россия выпустила более 600 ракет по Украине, никому не угрожает и не планирует угрожать.

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Белорусский диктатор заявил, что Беларусь никому не может угрожать, ведь знает, кто им "противостоит". Лукашенко добавил, что развязывать конфликт на Западе – не в его интересах.

Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем этого делать. Более того, и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать некий конфликт, какую-то войну на Западе совершенно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно,

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Что происходит в Беларуси

В Беларусс вдруг решили проверить силы реагирования. Минобороны Беларуси объявили, что цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

В этот же день очевидцы заметили движение колонн военной техники в Беларуси. В составе колонны было около 25 – 30 единиц. В частности, среди них – ракетные установки 5П85 и РЛС для подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления.

Колонны техники ехали в направлении Украины и Литвы.

В то же время командование Генерального штаба сообщило, что по состоянию на 4 мая на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.

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В разведке Министерства обороны Великобритании нашли объяснение так называемым "учениям" в Беларуси. Там заявляют, что таким образом Россия пытается рассредоточить внимание украинских военных.

Оккупанты хотят, чтобы украинские силы были сосредоточены на Севере. Конечная цель россиян – не дать украинским военным участвовать в битве за Донбасс.

Похожую тактику россияне пытаются применить в непризнанном Приднестровье. В украинской разведке сообщали, что россияне специально давят на Украину ситуацией в Приднестровье.

По данным разведчиков, цель Москвы – найти пути как рассредоточить Вооруженные Силы Украины и подорвать оборону Донбасса и Юга.

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