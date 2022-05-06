За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, новоявлений Гітлер домовився з підконтрольним собі білоруським "президентом" про визнання квазіреспублік на Донбасі. Однак сам Лукашенко до окупованих Донецька та Луганська не поїде.

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Для виконання путінського наказу у так звані "ДНР" та "ЛНР" має прибути з офіційним візитом делегація білоруських чиновників.

Можуть прибути на "парад" до Маріуполя

У Донецьку та Луганську вже почалися підготовчі роботи з урочистого прийому представників Білорусі. Скоріш за все, візит відбудеться 9 травня або всередині місяця.

Під час прибуття делегації ватажки недореспублік можуть підписати угоду з РБ про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". Також білоруси збираються офіційно оголосити про підтримку проведення "спецоперації", яка проводиться спільно з Росією на Донбасі.

За вимогами Москви лідери квазіутворень віддали наказ підготувати "документи" про вибудовування економічної та гуманітарної співпраці з Білоруссю.

Під час візиту запланована поїздка лукашенківських поплічників до нещодавно окупованих Росією міст – для демонстрації "злочинів України". Ймовірно, білоруси разом з Пасічником та Пушиліним прийматимуть "парад" у Маріуполі.

Оскільки визнання Мінськом недореспублік може призвести до посилення санкцій проти Білорусі, Путін пообіцяв Лукашенку отримання від цих дій певного економічного зиску. Цілком ймовірно, що бананові "республіки" почнуть за російські гроші купувати у Білорусі сільськогосподарську техніку. Фактично в такий спосіб кремлівський фюрер підкупив Лукашенка та запропонував йому хоча б на якийсь відсоток компенсувати збитки від втрат багатьох ринків.

Путін хоче залучити країни ОДКБ у війну

За даними представників українських спецслужб, у Кремлі вважають, що визнання Білоруссю псевдореспублік може не тільки свідчити про "перемогу" Росії, але й надасть Путіну зайвих балів для безпосередньо анексії територій Донбасу. У цьому випадку кривавий кремлівський старець зможе розповідати про "напад України на Росію" та збільшити тиск на країни-члени ОДКБ для введення їх контингенту на українську територію.

Втім, перед подібними заявами Кремль буде проводити чималу кількість зустрічей з представниками Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану, адже досі жодна з цих країн ніяк не висловила підтримку російського вторгнення в Україну.

Оскільки ж Путіну не хочеться отримати ще один ляпас від умовних союзників, він розглядає варіант прийняття рішення оголосити спочатку про вступ недореспублік до Митного союзу та ОДКБ перед безпосередньою анексією. Звісно, робитиме це він без узгодження з іншими країнами, що входять до складу союзу та організації колективної безпеки.

Чим саме для кремлівського фюрера закінчаться подібні маневри, спрогнозувати досить важко. Скоріш за все, спроби втягнути інші держави у війну на своєму боці зазнають фіаско, але для внутрішнього споживача як визнання "республік" Білоруссю, так і їх просування в Митний союз та ОДКБ цілком можуть виглядати як здобута Росією перемога.