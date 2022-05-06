По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, новоявленный Гитлер договорился с подконтрольным ему белорусским "президентом" о признании квазиреспублик на Донбассе. Однако сам Лукашенко в оккупированные Донецк и Луганск не поедет.

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Для выполнения путинского приказа в так называемые ДНР и ЛНР должна прибыть с официальным визитом делегация белорусских чиновников.

Могут прибыть на "парад" в Мариуполь

В Донецке и Луганске уже начались подготовительные работы по торжественному приему представителей Беларуси. Скорее всего, визит состоится 9 мая или в середине месяца.

Во время прибытия делегации предводители недореспублик могут подписать соглашение с РБ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также белорусы собираются официально объявить о поддержке проведения спецоперации, которая проводится совместно с Россией на Донбассе.

По требованиям Москвы лидеры квазиобразований приказали подготовить "документы" о выстраивании экономического и гуманитарного сотрудничества с Беларусью.

Во время визита запланирована поездка лукашенковских приспешников в недавно оккупированные Россией города – для демонстрации "преступлений Украины". Вероятно, белорусы вместе с Пасечником и Пушилиным будут принимать "парад" в Мариуполе.

Поскольку признание Минском недореспублик может привести к ужесточению санкций против Беларуси, Путин пообещал Лукашенко получение от этих действий определенной экономической выгоды. По всей вероятности, что банановые "республики" начнут за российские деньги покупать у Беларуси сельскохозяйственную технику. Фактически, таким образом кремлевский фюрер подкупил Лукашенко и предложил ему хотя бы на какой-то процент компенсировать убытки от потерь многих рынков.

Путин хочет привлечь страны ОДКБ в войну

По данным представителей украинских спецслужб, в Кремле считают, что признание Беларусью псевдореспублик может не только свидетельствовать о "победе" России, но и предоставит Путину лишние баллы для непосредственно аннексии территорий Донбасса. В этом случае кровавый кремлевский старец сможет рассказывать о "нападении Украины на Россию" и увеличить давление на страны-члены ОДКБ для введения их контингента на украинскую территорию.

Впрочем, перед подобными заявлениями Кремль будет проводить немало встреч с представителями Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, так как до сих пор ни одна из этих стран никак не выразила поддержку российскому вторжению в Украину.

Поскольку Путину не хочется получить еще одну оплеуху от условных союзников, он рассматривает вариант принятия решения объявить сначала о вступлении недореспублик в Таможенный союз и ОДКБ перед непосредственной аннексией. Конечно, будет делать это без согласования с другими странами, входящими в состав союза и организации коллективной безопасности.

Чем именно для кремлевского фюрера закончатся подобные маневры, спрогнозировать довольно сложно. Скорее всего, попытки втянуть другие государства в войну на своей стороне терпят фиаско, но для внутреннего потребителя как признание "республик" Беларусью, так и их продвижение в Таможенный союз и ОДКБ вполне могут выглядеть как одержанная Россией победа.