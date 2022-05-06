Об этом в утренней сводке от 6 мая сообщили в Генштабе. В то же время, там отметили, что ни на Волынском, ни на Полесском направлениях активных действий оккупанты не проводили.

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Какая сейчас ситуация в Беларуси

Очевидцы стали свидетелями движения колонн военной техники в Беларуси. Фотографии, которые это доказывают, появились в сети 4 мая. Проследив по маршруту, удалось предположить, что машины ехали в сторону границ Украины, а также Литвы.

Впоследствии стало известно, сколько ракет было выпущено по Украине с территории Беларуси. Речь идет о 631 ракете с начала полномасштабного вторжения России. Заметим, что о первом "прилете" стало известно 24 февраля в 06:29. Первый пик ракетной атаки пришелся на 9 марта (35 ракет полетело в сторону Украины), а самый масштабный удар – 1 апреля. В тот день из Беларуси запустили не менее 56 боеголовок.

Британская разведка подчеркнула, что в России будут использовать все возможные методы для того, чтобы не дать Украине возможность сконцентрировать силы на Донбассе. Так, якобы будут проводить учения в Беларуси. Это, в свою очередь, предполагает возможную угрозу с Севера. Следовательно, ВСУ не смогут целиком и полностью заниматься противостоянием на Востоке и Юге нашего государства.

В то же время белорусский диктатор Александр Лукашенко поспешил всех успокоить. Мол, военные учения на территории страны не будут угрожать никому. Он еще добавил, что не заинтересован в том, чтобы решать конфликт на Западе.

Правда, очень удивился Александр Лукашенко, что "спецоперация" России затянется на несколько месяцев. Он, напомним, был уверен, что успеха удастся достичь за считанные дни. В то же время он открестился от причастности к войне против Украины. Мол, недостаточно осведомлен о планах России. Так что не может сказать, все ли в стране-агрессоре идет по графику.

Также Лукашенко еще раз доказал свой цинизм. В одном из интервью он подчеркнул, что Беларусь "не будет участвовать в спецоперации" в Украине. Журналиста диктатор пытался всячески убедить, что он выступает исключительно за мир. Более того, он осуждает войну против Украины.

Впоследствии в Беларуси заметили очередную колонну военной техники. Она была промаркирована красными квадратами. Ехали машины по трассам М1 и М10 в направлении Пинска. Также колонну БТР заметили недалеко от города Житковичи.

Достойно внимания – Утренняя сводка Генштаба за 6 апреля: смотрите видео