Уже продолжительное время нападение на Украину с территории Беларуси определяется как маловероятное. Впрочем, россияне активно используют территорию соседней страны для своих военных целей.

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Колонны боевой техники в Беларуси

В Беларуси на трассах М1 и М10 в направлении Пинска была замечена большая колонна военной техники. В частности, активисты насчитали 16 БТРов, 18 грузовиков "МАЗ", 12 грузовиков "Урал", 6 ГАЗ-66 и один фургон.

Кроме того, большую колонну БРТ заметили вблизи города Житковичи. Активисты сообщают, что не смогли идентифицировать технику из-за красных квадратов, нанесенных на все машины. Они рассматривают несколько версий, для чего солдаты используют красный квадрат:

сокрытие бортового номера машины; отличать технику от русского; приказ русской армии.

Когда солдаты видят камеру, просят их не снимать.

Военная техника в Беларуси: видео

Новости соседей: коротко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не знает, почему так называемая "спецоперация" россиян в Украине так затянулась. Также он заявил, что не слишком сильно погружен в события, чтобы как-то комментировать ход войны. Также в Беларуси начались учения, а Лукашенко заявил , что "Запад может спать спокойно", ведь Беларусь ни для кого не представляет опасности и ни на кого не собирается нападать.

Венгерский премьер Виктор Орбан выступает против 6-го пакета санкций , которые Европейский союз намерен наложить на Россию. Он пытается оправдать нежелание противодействовать агрессору экономическими последствиями своей страны. Вместе с тем, все страны ЕС активно ищут, чем заменить российские энергоносители, в то время как Венгрия не делает никаких шагов в этом направлении.

Россия не может победить Украину самостоятельно и просит страны ОДСК о помощи. Те запуганы и не хотят иметь с оккупантами ничего общего, так что на дополнительную помощь россиянам рассчитывать не стоит.

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