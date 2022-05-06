Уже продолжительное время нападение на Украину с территории Беларуси определяется как маловероятное. Впрочем, россияне активно используют территорию соседней страны для своих военных целей.
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Колонны боевой техники в Беларуси
В Беларуси на трассах М1 и М10 в направлении Пинска была замечена большая колонна военной техники. В частности, активисты насчитали 16 БТРов, 18 грузовиков "МАЗ", 12 грузовиков "Урал", 6 ГАЗ-66 и один фургон.
Кроме того, большую колонну БРТ заметили вблизи города Житковичи. Активисты сообщают, что не смогли идентифицировать технику из-за красных квадратов, нанесенных на все машины. Они рассматривают несколько версий, для чего солдаты используют красный квадрат:
- сокрытие бортового номера машины;
- отличать технику от русского;
- приказ русской армии.
Когда солдаты видят камеру, просят их не снимать.
Военная техника в Беларуси: видео
Новости соседей: коротко
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не знает, почему так называемая "спецоперация" россиян в Украине так затянулась. Также он заявил, что не слишком сильно погружен в события, чтобы как-то комментировать ход войны. Также в Беларуси начались учения, а Лукашенко заявил , что "Запад может спать спокойно", ведь Беларусь ни для кого не представляет опасности и ни на кого не собирается нападать.
- Венгерский премьер Виктор Орбан выступает против 6-го пакета санкций , которые Европейский союз намерен наложить на Россию. Он пытается оправдать нежелание противодействовать агрессору экономическими последствиями своей страны. Вместе с тем, все страны ЕС активно ищут, чем заменить российские энергоносители, в то время как Венгрия не делает никаких шагов в этом направлении.
- Россия не может победить Украину самостоятельно и просит страны ОДСК о помощи. Те запуганы и не хотят иметь с оккупантами ничего общего, так что на дополнительную помощь россиянам рассчитывать не стоит.