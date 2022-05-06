Однако Штаты не участвовали в принятии решения атаковать российский корабль. Об этом сообщает американская печать со ссылкой на анонимных чиновников США.
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Украина атаковала "Москву" благодаря данным разведки США
Разведывательные данные, которыми поделились США, помогли Украине потопить российский крейсер "Москва",
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что на борту корабля было от 418 до 618 человек. До сих пор точно неизвестно окончательное количество жертв, ведь официальная Москва постоянно меняла риторику.
США не принимали решение атаковать "Москву"
Анонимные чиновники из США заявили, что атака на корабль произошла после того, как украинские военные спросили американцев о корабле, который плывет в Черном море к югу от Одессы. После этого разведка Штатов:
- идентифицировала его как "Москву";
- помогла подтвердить его местонахождение, после чего украинцы попали в корабль.
"США не знали заранее, что Украина собирается атаковать "Москву", и не причастны к решению об ударе", – заверили американские чиновники.
Они объяснили, что решение о ракетной атаке на корабль принимала Украина.
Пентагон открестился от информации, предоставляющей данные о размещении генералов России
Издание The New York Times написало, что именно разведывательные данные США о передвижении и размещении подразделений российских оккупантов, которые предоставили ВСУ, позволили украинцам атаковать и убивать многих российских генералов. В частности говорится ориентировочно о 12 человек.
В этот же день Пентагон опроверг эту информацию. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разведка США не передает Украине данные о местонахождении высокопоставленных российских военачальников.
Мы не предоставляем разведданных о местонахождении высших военачальников на поле боя,
– заявил Кирби на брифинге.
Представитель Минобороны США отказался рассказывать о конкретных примерах обмена разведданными с трибуны, однако заверил:
- США предоставляют разведывательные данные на поле боя, чтобы помочь Украине защититься;
- разведка США не предоставляет разведывательной информации о расположении высших военных руководителей на поле боя;
- не принимает участия в принятии решений по целям украинских военных.
Джон Кирби объяснил, что Киев объединяет разведку из ряда источников, чтобы принимать решения на поле боя.
"Украина объединяет информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с разведывательной информацией, которую они сами собирают, а затем они сами принимают решения и принимают собственные действия", – пояснил представитель Пентагона.
Основное об атаке на "Москву" в Черном море
- Вечером 13 апреля украинские ракеты "Нептун" попали в крейсер "Москва". После этого "Москва" вспыхнула. Это тот самый корабль, который украинские пограничники на острове Змеиный послали нах*й.
- Уже 14 апреля русский корабль утонул. В этот же день этот факт признала Москва, однако меняла причины пожара, а правдивую до сих пор не назвала.
- Известно, что "Москва" входила в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России и была оснащена ракетами "Вулкан", "Форт", артиллерией, зенитным, противолодочным, минно-торпедным вооружением, а также могла разместить на борту вертолет.
- Издание Forbes писало, что крейсер "Москва" – самая дорогая потеря России в войне с Украиной. Подсчитали, что его стоимость составляла около 750 миллионов долларов.
- В день затопления корабля журналист Роман Цымбалюк сообщил, что из "Москвы" в Севастополь доставили 14 моряков: судьба остальных 496 неизвестна.
- Официальная Москва 22 апреля сообщила, что в результате пожара один член экипажа погиб и еще 27 "пропали без вести". С тех пор не сообщали о гибели этих военных. Известно, что экипаж крейсера "Москва" жалуется, что командование послало их в направлении корабля.
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