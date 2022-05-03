По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, высшее офицерское звено Черноморского флота занимается в основном спасением собственной карьеры, так как "разборки" и карательные акции со стороны Кремля из-за потери флагмана продолжаются. При этом дальнейшей судьбой матросов никто не беспокоится.

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Некоторые спасенные моряки с крейсера до сих пор находятся в больницах с травмами, ожогами и ранениями. Большинство из них в строй никогда не вернутся.

Компенсаций не будет, потому что "войны нет"

В первые дни после уничтожения "Москвы" "Нептуном" всем выжившим обещали выплату немалых сумм, перевод на другие корабли. Некоторым контрактникам вообще рассказывали о возможности выбрать, в каком флоте они будут проходить дальнейшую службу.

Срочникам говорили, что они получат награды и будут служить на судах, которые не будут использовать в зонах боевых действий. Все эти обещания оказались обманом.

Компенсации раненым выплачивать также отказались, но сделали это во флоте неофициально. Мол, сначала в высшем командовании разберутся, затонуло ли судно в результате боевых действий. Фактически же это означает то, что в командовании флота не признают, что "Москва" пошла на дно из-за поражения ракетами, а значит все спишут на какой-нибудь "несчастный случай", без выплат родственникам погибших и "трехсотым".

Через две недели после того, как крейсер затонул, все высшее руководство флота самоустранилось от решения проблемы с более сотней моряков. Капитаны разных рангов прямо говорят о том, что не имеют желания разбираться с судьбой матросов, поскольку у них есть "немало своих проблем".

Низшие чины флота рассказывают морякам, что решение об их дальнейшей службе будут принимать где-то наверху, а к тому времени все выплаты приостанавливают, ведь фактически никто из контрактников пока не выполняет свои обязанности.

Из-за такой ситуации матросы оказались в довольно интересной позиции: они не получают зарплаты и не могут устроиться на какую-то другую работу, ведь официально считаются военнослужащими.

Недовольство командованием флота и местными чиновниками выражают не только члены экипажа крейсера, но и их родственники. Ведь в большинстве случаев каждый из контрактников обеспечивал всю свою семью.

Таскают на допросы и оставили без документов

Кроме того, моряки с "Москвы" жалуются на то, что чуть ли не каждый день их допрашивают ФСБшники. Некоторые матросы прошли эту процедуру уже более 10 раз. Кое-где их допрашивали по 8 – 10 часов без перерыва на перекур и обед. Подобный подход со стороны работников спецслужб изрядно возмущает членов экипажа, поскольку им постоянно задают одни и те же вопросы. Некоторые моряки догадываются, что из них хотят вытянуть показания против кого-то из командиров "Москвы" в том, что корабль затонул не в результате попадания ракет, но напрямую ни одному из матросов ничего подобного никто не говорил.

Также почти все выжившие члены экипажа столкнулись с другой проблемой – из-за пожара и затопления судна они потеряли все документы. Некоторым бойцам ВМФ сказали, что без паспортов и военного билета их физически не смогут никуда перевести. Однако при этом ничего делать для изготовления новых документов во флоте не собираются. Мол, паспорта надо восстанавливать в обычном порядке, а для этого надо платить госпошлины, стоять в огромных очередях и объяснять, как именно потерял предыдущий документ.

При этом указывать, что паспорт был уничтожен во время пожара на крейсере, конечно, нельзя, а оплата "государственных услуг" в Крыму стоит более 2 тысяч рублей. И это – не та сумма, которую могут тратить путинские ордынцы, которым остановили выплаты зарплат. Фактически командование флота послало выживших моряков вслед за затонувшим кораблем.