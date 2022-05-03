За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, вища офіцерська ланка Чорноморського флоту займається здебільшого порятунком власної кар'єри, оскільки "розбірки" та каральні акції з боку Кремля через втрату флагману продовжуються. При цьому подальшою долею матросів ніхто не переймається.

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Деякі врятовані моряки з крейсеру досі перебувають у лікарнях з травмами, опіками та пораненнями. Більшість з них у стрій ніколи не повернуться.

Компенсацій не буде, бо "війни нема"

У перші дні після знищення "Москви" "Нептуном" всім, хто вижив, обіцяли сплату чималих сум, переведення на інші кораблі. Деяким контрактникам взагалі розповідали про можливість обрати, у якому флоті вони проходитимуть подальшу службу.

Терміновикам казали, що вони отримають нагороди та служитимуть на суднах, які не використовуватимуть у зонах бойових дій. Всі ці обіцянки виявилися обманом.

Компенсації пораненим виплачувати також відмовилися, але зробили це у флоті неофіційно. Мовляв, спочатку у вищому командуванні розберуться, чи затонуло судно внаслідок бойових дій. Фактично ж це означає те, що у командуванні флоту не визнають, що "Москва" пішла на дно через ураження ракетами, а отже все спишуть на якийсь "нещасний випадок", бед виплат родичам загиблих та "трьохсотим".

Через два тижні після того, як крейсер потонув, все вище керівництво флоту самоусунулося від вирішення проблеми з понад сотнею моряків. Капітани різних рангів прямо кажуть про те, що не мають бажання розбиратися з долею матросів, оскільки у них є "чимало своїх проблем".

Нижчі чини флоту розповідають морякам, що рішення про їх подальшу службу прийматимуть десь нагорі, а до того часу всі виплати призупинують, адже фактично ніхто з контрактників наразі не виконує свої обов'язки.

Через таку ситуацію матроси опинилися у досить цікавій позиції: вони не отримують зарплат та не можуть влаштуватись на якусь іншу роботу, адже офіційно вважаються військовослужбовцями.

Невдоволення командуванням флоту та місцевими чиновниками висловлюють не лише члени екіпажу крейсеру, але й їх родичі. Адже у більшості випадків кожен з контрактників забезпечував всю свою сім'ю.

Тягають на допити та залишили без документів

Крім того, моряки з "Москви" скаржаться на те, що ледве не кожного дня їх допитують ФСБшники. Деякі матроси пройшли цю процедуру вже понад 10 разів. Подекуди їх допитували по 8 – 10 годин без перерви на перекур та обід. Подібний підхід з боку спецслужбістів неабияк обурює членів екіпажу, оскільки їм постійно ставлять одні й ті ж питання. Деякі моряки здогадуються, що з них хочуть витягнути свідчення проти когось з командирів "Москви" у тому, що корабель затонув не внаслідок попадання ракет, але напряму жодному з матросів нічого подібного ніхто не казав.

Також майже всі члени екіпажу, які вижили, зіштовхнулися з іншою проблемою – через пожежу та затоплення судна вони втратили всі документи. Деяким бійцям ВМФ сказали, що без паспортів та військового квитка їх фізично не зможуть нікуди перевести. Однак при цьому нічого робити для виготовлення нових документів у флоті нічого робити не збираються. Мовляв, паспорти треба відновлювати у звичайному порядку, а для цього треба сплачувати держмита, стояти у величезних чергах та пояснювати, як саме втратив попередній документ.

При цьому вказувати, що паспорт було знищено під час пожежі на крейсері, звісно, не можна, а оплата "державних послуг" у Криму коштує понад 2 тисячі рублів. І це – не та сума, яку можуть витрачати путінські ординці, яким зупинили виплати зарплат. Фактично командування флоту послало моряків, які вижили, вслід за кораблем, що затонув.