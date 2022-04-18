Видео распространили 18 апреля исследователи OSINTtechnical.

К теме Подбитая "Москва": первые, вероятно, подтвержденные фотографии показали исследователи OSINT

Исследователи отметили, что на видео заметен только морской спасательный буксир "Шахтер", находившийся на корабле "Москва".

Кадры показывают часть горящего и тонущего крейсера "Москва". Добавим, что на воде видна только часть корабля.

Как пылала и тонула "Москва": смотрите видео