Видео распространили 18 апреля исследователи OSINTtechnical.
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Исследователи отметили, что на видео заметен только морской спасательный буксир "Шахтер", находившийся на корабле "Москва".
Кадры показывают часть горящего и тонущего крейсера "Москва". Добавим, что на воде видна только часть корабля.
Как пылала и тонула "Москва": смотрите видео
Что известно о затоплении "Москвы": коротко
- Украинская сторона официально не подтверждала и не опровергала, что наши военные атаковали крейсер 14 апреля. В Минобороны на следующий день лишь сказали, что в условиях военного положения "информация тоже является оружием". В то же время ВСУ ранее подтвердили, что попали в российский флагман украинскими ракетами "Нептун".
- Также часть чиновников, среди них и Алексей Арестович, говорят, что крейсер был подбит украинским береговым ракетным комплексом "Нептун". В борт попало 2–3 ракеты, а затем там сдетонировал весь боезапас.
- На судне было около 510 членов экипажа. В день начала потопления советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что на море шторм. Именно поэтому служащим ВМС России не могли быстро оказать помощь.
- С кораблем практически утонул образ "несокрушимого русского флота". В Крыму перестают верить СМИ, а командование армии России было настолько шокировано, что запретило выход своих кораблей из Севастополя.
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