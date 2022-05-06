Вадим Денисенко зазначив, є тільки одна важлива деталь – коментар Олександра Лукашенка щодо російської "спецоперації". Про неї він розповів в прямому ефірі спільного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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"Він (Лукашенко – 24 канал) дуже прямо й дуже жорстко підколов Володимира Путіна. Сказавши, що не знає по яких планах іде "спецоперація" – по тому, що говорять в Москві, чи по тому, що він сам бачить", – повідомив радник міністра внутрішніх справ.

Попри це Денисенко акцентував, що такі заяви нічого не означають, адже самопроголошений президент регулярно робить подібні випади та "грає такого собі напівклоуна, напіввийшовшого з розуму диктатора".

Найважливіше поки він сказав не стільки світу, скільки білорусам. Адже в Білорусі теж паніка, багато людей почали переживати, що навчання – це, можливо, знову повернення до війни,

– повідомив Вадим Денисенко.

"Він (Лукашенко – 24 канал) заспокоїв білорусів, сказавши, що "не бійтеся, я буду грати в дурачка далі й буду продовжувати удавати, що нічого не відбувається, але й ви не переживайте – на війну не підете", – додав Денисенко.

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