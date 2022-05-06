Вадим Денисенко отметил, есть только одна важная деталь – комментарий Александра Лукашенко по поводу российской "спецоперации". О ней он рассказал в прямом эфире совместного телемарафона, сообщает 24 канал.
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"Он (Лукашенко – 24 канал) очень прямо и очень жестко подколол Владимира Путина. Сказав, что не знает по каким планам идет "спецоперация " – по тому, что говорят в Москве, или по тому, что он сам видит", – сообщил советник министра внутренних дел.
Несмотря на это, Денисенко акцентировал, что такие заявления ничего не означают, ведь самопровозглашенный президент регулярно делает подобные выпады и "играет эдакого полуклоуна, полувышедшего из ума диктатора".
Самое важное пока он сказал не столько миру, сколько белорусам. Ведь в Беларуси тоже паника, многие начали переживать, что учеба – это, возможно, снова возвращение к войне,
– сообщил Вадим Денисенко.
"Он (Лукашенко – 24 канал) успокоил белорусов, сказав, что "не бойтесь, я буду играть в дурочка дальше и буду продолжать притворяться, что ничего не происходит, но и вы не переживайте – на войну не пойдете", – добавил Денисенко.
Какие известны последние новости из Беларуси
- На фоне проверки сил реагирования в Белоруссии диктатор Александр Лукашенко заявил, что они никому не угрожают. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "Запад" может спать спокойно.
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- Очевидцы заметили движение колонн военной техники в Беларуси. Соответствующие фото выложили в сеть 4 мая.
- Угроза ракетных ударов с территории Беларуси существует. Об этом сообщает Генеральный штаб.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести против Беларуси санкции, идентичные российским. Это необходимо для того, чтобы страна-террорист не могла обойти ограничения.
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