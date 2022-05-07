Также отмечены пассажирские вагоны для перевозки личного состава.

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Какую именно технику разгружали

В городе Колодищи среди техники заметили: танки Т-72Б, 122-миллиметровые полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", гусеничные боевые машины пехоты БМП-2, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЕМ-2, "Уралы" общего назначения и ремонтно-эвакуационную машину БРЕМ-Ч, многоцелевой плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ.

Также в Беларуси разгружалась бронированная разведывательно-дозорная машина "Кайман-КАС", командно-штабная машина оперативно-тактического звена управления БМП-1КШ и другая техника.

В Беларуси заметили разгрузку эшелона с техникой / Фото с телеграмма "Беларускі Гаюн"

Следует заметить, что в мае в Беларуси на трассах в направлении Пинска также была замечена большая колонна военной техники. В частности, активисты насчитали 16 БТРов, 18 грузовиков "МАЗ", 12 грузовиков "Урал", 6 ГАЗ-66 и один фургон.

Кроме этого, большую колонну БРТ заметили вблизи города Житковичи. Однако активисты не смогли идентифицировать технику из-за красных квадратов, нанесенных на все машины.

Ситуация в Беларуси на фоне войны в Украине: последние новости

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, армия Беларуси пока не планирует вести наступательные действия. В то же время, там продолжают готовить силы реагирования.

В белорусских вооруженных силах 4 мая началась внезапная проверка готовности сил реагирования. Один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

Александр Лукашенко в интервью прокомментировал войну в Украине. По его словам, он не думал, что российская "спецоперация" затянется таким образом.

В то же время самопровозглашенный президент убеждает, что Беларусь никому не угрожает. Лукашенко заявил, что "Запад может спать спокойно".

Александр Лукашенко и Владимир Путин 3 мая провели телефонный разговор. В частности, она касалась и действий русских войск в войне против Украины.

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