Про успішне повернення Тростянця з-під російської окупації офіційно повідомили у 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Тепер населений пункт перебуває під повним контролем України.

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Тростянець – під контролем України

Сьогодні, 26 березня, силами 93 бригади "Холодний Яр" спільно з бійцями територіальної оборони і місцевих партизанів вдалось звільнити Тростянець від російських окупаційних військ.

Холодноярці буквально вигнали з міста "еліту" сухопутних військ російської армії – Кантемирівську танкову дивізію. Зазначається, що перед цим українські сили уразили командний пункт разом із керівним складом 96 розвідувальної бригади ворога ще у перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець.

До слова, зазнавши низки невдач і нищівних втрат, російська армія ганебно втекла з Тростянця, залишивши озброєння, техніку і боєприпаси. Усі "трофеї" 93 бригада тепер використає задля звільнення решти тимчасово окупованих міст.

Українські сили звільнили Тростянець від окупантів / Фото 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

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