Про це 3 квітня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що окупанти відводять військо від Сум.

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"Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу Сіверському та частково Слобожанському напрямках", – розповіли у ЗСУ.

Тікають до Білорусі

Окупанти завершують відводити свої підрозділи до Білорусі на Сіверщині. У Генштабі зазначили, що на кордоні не здійснюють жодного контролю.

Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до Білорусі награбоване майно та транспортні засоби,

– розповіли у ЗСУ.

Додали, що на Слобожанському напрямку протягом дня не було суттєвих змін.

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