Окупанти покинули вцілілу техніку, зброю та боєприпаси

Російський ворог був розбитий на одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Повідомляється, що російські війська зазнали важких втрат.

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Рятуючись, окупанти кинули на полі бою трупи своїх солдатів, вцілілу техніку, зброю та боєприпаси. Також вдалося взяти в полон російських вбивць.

Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа – зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях,

– заявили українські захисники.

На Сході окупанти зазнали важких втрат / Фото українських військових

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