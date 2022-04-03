Окупанти покинули вцілілу техніку, зброю та боєприпаси
Російський ворог був розбитий на одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Повідомляється, що російські війська зазнали важких втрат.
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Рятуючись, окупанти кинули на полі бою трупи своїх солдатів, вцілілу техніку, зброю та боєприпаси. Також вдалося взяти в полон російських вбивць.
Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа – зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях,
– заявили українські захисники.
На Сході окупанти зазнали важких втрат / Фото українських військових
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