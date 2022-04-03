Російський пілот – затриманий

Ворожий літак збили під Ізюмом. Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував фотографію російського пілота, який вцілів.

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"Таганрозький льотчик", – написав Геращенко.



Збитий над Ізюмом окупант / Фото з телеграму Геращенка

Зауважимо, що росіяни намагалися евакуювати пілота, проте їм це не вдалося. Після збиття винищував впав на землю та спровокував пожежу.

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