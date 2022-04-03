Данілов: Це дуже небезпечна ситуація

У першу чергу Данілов заявив, що російські військові дивні. За словами секретаря РНБО, окупанти вигадують собі нездійсненні мрії.

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Військові РФ – трішки дивні. Вони для себе вигадують певні речі. Ви пам'ятаєте, коли вони мали велике бажання за 3 – 4 дні окупувати всю нашу країну, вбити нашого президента. Вони собі вигадують нездійсненні мрії і потім дають задню,

– сказав Данілов.

Щодо маневрів ворога, то, як каже Данілов – це передеслокація, після чого відбудуться великі бої.

"Там найближчим часом нас очікують великі бої за нашу країну. Ми готуємось, готуються ЗСУ, наше суспільство для того, щоб дати опір агресору, цим рашистам, які проводжують пхатися на нашу землю", – сказав він.

Данілов додав, що це не минеться за один день чи тиждень. Також він назвав це небезпечною ситуацією.

Це дуже небезпечна ситуація. До того часу поки ворог не буде розбитий – почивати нам нема на чому. Нам треба перемога, вона має бути обов'язково й вона обов'язково буде,

– резюмував секретар РНБО.

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