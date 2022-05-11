Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он отметил, что такие обстрелы враги производят постоянно.

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Жителей приграничных районов призвали быть очень осторожными

Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте осторожны. Также помним о том, что ракеты летают над Украиной,

– подчеркнул Чаус.

Глава ОВА призвал реагировать на сообщения о воздушной опасности и прятаться в укрытия. Также до сих пор продолжаются работы по разминированию: многие территории уже осмотрели саперы, однако осталось тоже немало.

Накануне в Черниговской области усилили ограничения

Из-за постоянных обстрелов накануне в Черниговской области ужесточились режимные ограничения. Речь идет о нескольких районах – Черниговском, Корюкивском и Новгород-Северском.

Какие ограничения ввели:

по передвижению лиц и транспортных средств,

проведению работ вне населенных пунктов с – 21:00 до 6:00,

нельзя осуществлять полеты беспилотников,

запрещено пребывание в лесных массивах и лесных полосах,

запрещено гражданским людям носить военную форму.

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Накануне враг атаковал и соседнюю Сумщину

Отметим, что накануне вечером враг атаковал ракетами и соседнюю Сумщину. Шосткинский район был обстрелян из авиации. Разрушения в Воронеже – значительны, однако жертв, к счастью, нет.

Ситуация на Черниговщине: коротко о последних новостях

В начале мая в Черниговской области вернули запрет на торговлю алкогольными напитками. Для этого проанализировали динамику преступлений в регионе. Отметим, 16 апреля это ограничение было снято в связи с деокупацией области.

запрет на торговлю 1 мая ВСУ показали Чернигов с высоты птичьего полета. Россияне нанесли старинному городу огромный ущерб, на восстановление понадобится немалое время.

показали Чернигов В Офисе Президента ранее сообщалось, что над восстановлением местных дорог работают десятки единиц техники.

работают десятки единиц техники. По словам Вячеслава Чауса, власти делают все, чтобы логистика с областным центром была значительно улучшена. Активно восстанавливают пассажирское сообщение.

Облэнерго и "Черниговгаз" пытаются восстановить поврежденные коммуникации.