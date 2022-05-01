Российские оккупанты нанесли Чернигову много разрушений. Враг не прекращает производить обстрелы области и надеяться на нанесение нового ущерба.

Читайте также ВСУ с помощью украинских и иностранных ПЗРК за сутки уничтожили 2 штурмовика Су-25 и 7 дронов

Разбитый, но не покоренный

Вооруженные силы Украины показали последствия обстрела Чернигова с высоты птичьего полета. Враг нанес городу большой вред, преодолевать последствия его преступлений придется долгое время.

Впрочем, даже под таким жестким прессингом оккупантов город устоял и остался непокоренным.

Разрушение Чернигова: видео

Ситуация на Черниговщине: коротко о последних событиях

Оккупанты сбросили на Чернигов "агитки" времен Второй чеченской войны. Фейл россиян в сети показал известный телеведущий и блоггер Антон Птушкин. "Рекомендую почитать текст. Это какой-то сюр", – прокомментировал он "информационную атаку" врага.

Пограничная зона Черниговской области снова оказалась под огнем российских оккупантов. Враг запустил 40 минометных залпов, но наши пограничные отряды не пострадали.

Мирным жителям Черниговщины запрещено приближаться к границе с Россией. Охранники границы ввели дополнительные ограничения, которые следует соблюдать в целях безопасности.

Российскому пилоту Алексею Красноярцеву объявлено о подозрении. Его самолет Су-34 был сбит над Черниговщиной. Изувер нарушал обычай войны и бомбил мирные украинские города бомбами УФЗАБ-500, УФАБ 250-270, ФАБ-50. За совершенные преступления россиянину грозит пожизненное заключение.

Идет активное восстановление автомобильных дорог в Черниговской области. К работам привлечены 40 единиц техники и около 90 специалистов.

Появилась информация о том, что у россиян заканчиваются высокоточные ракеты. Это совсем не значит, что враг перестанет обстреливать мирные украинские города, поэтому ни в коем случае не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Украина произвела обмен пленными с россиянами. Нам удалось вернуть домой 7 гражданских и 7 военных. Обмен был особенным – одна из женщин-военных беременна, срок беременности – 5 месяцев.

Смотрите также – оккупанты не могут продвинуться, ВСУ не пускают: видео