Російські окупанти завдали Чернігову багато руйнувань. Ворог не припиняє здійснювати обстріли області та сподіватися на завдання нових збитків.
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Потрощений, але не скорений
Збройні сили України показали наслідки обстріл Чернігова з висоти пташиного польоту. Ворог завдав місту великої шкоди, долати наслідки його злочинів доведеться тривалий час.
Втім, навіть під таким жорстким пресингом окупантів місто встояло та залишилося нескореним.
Руйнація Чернігова: відео
Ситуація на Чернігівщині: коротко про останні події
- Окупанти скинули на Чернігів "агітки" часів Другої чеченської війни. Фейл росіян у мережі показав відомий телеведучий та блогер Антон Птушкін. "Рекомендую почитати текст. Це якийсь сюр", – прокоментував він "інформаційну атаку" ворога.
- Прикордонна зона Чернігівської області знову опинилася під вогнем російських окупантів. Ворог запустив аж 40 мінометних залпів, але наші прикордонні загони не постраждали.
- Мирним мешканцям Чернігівщини заборонено наближатися до кордону з Росією. Охоронці кордону ввели додаткові обмеження, яких варто дотримуватися в цілях безпеки.
- Російському пілоту Олексію Красноярцеву оголошено про підозру. Його літак Су-34 було збито над Чернігівщиною. Нелюд порушував звичай війни та бомбардував мирні українські міста бомбами УФЗАБ-500, УФАБ 250-270, ФАБ-50. За скоєні злочини росіянину загрожує довічне ув'язнення.
- Триває активне відновлення автомобільних доріг у Чернігівській області. До робіт залучено 40 одиниць техніки та майже 90 фахівців.
- З'явилася інформація про те, що у росіян закінчуються високоточні ракети. Це зовсім не означає, що ворог перестане обстрілювати мирні українські міста, тому у жодному разі не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Україна провела обмін полоненими з росіянами. Нам вдалося повернути додому 7 цивільних та 7 військових людей. Обмін був особливим – одна з жінок-військових перебуває при надії, термін вагітності – 5 місяців.
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