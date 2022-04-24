Окупанта, який бомбардував Чернігів, затримали після збиття літака на початку березня. Підозру йому оголосили Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.
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Що загрожує російському пілоту
Підозрюють Красноярцева за 438-ю статтею про порушення звичаїв війни, пов'язаних з умисним вбивством.
Відзначимо, що пілот бомбардував територію України, зокрема цивільні об'єкти, авіабомбами:
- УФЗАБ-500;
- УФАБ 250-270;
- ФАБ-50.
Нагадаємо, що Збройні Сили України знищили винищувач Су-34 поблизу Чернігова 5 березня. Красноярцев зізнався, що Росія завдає ударів некерованими бомбами.
Інший російський пілот, який бомбардував Чернігів, помер. Стало відомо, що він раніше бомбив Сирію.
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