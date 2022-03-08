У цьому зізнався Олександр Красноярцев – пілот російського СУ-34, який обстрілював Чернігів. Напередодні українські захисники збили його винищувач й взяли у полон.

Читайте також Російському генералу оголосили підозру: він народився в Чугуєві та наказав бомбити Харківщину

Окупант на допиті розповів, що російські війська наносять удари по житловій забудові некерованими бомбами. "Провезли по Чернігову й показали, по яких об'єктах наносяться удари – по мирним об’єктам. Мені показали новини, що нібито СУ-34 наносить удари високоточною зброєю ОФАБ-100-120, яка не є високоточною", – розповів затриманий.

Свідчення Красноярцева передадуть у Гаазький трибунал, який розслідує військові злочини та злочини проти людяності. Адже льотчик підтвердив, що військове командування Росії наказує скидати бомби на об'єкти мирної інфраструктури й житлові квартали українських міст.

Новина доповнюється…

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!