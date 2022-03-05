Виявилося, що декілька років тому він бомбив Сирію і про нього писав InformNapalm, повідомляє депутат Олексій Гончаренко.

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Тоді він ще був капітаном. Підполковника йому дадуть лише посмертно,

– написав Гончаренко.

В Сирії російські агресори спокійно тренувались бомбити по цілях без урахування наявності в суперника противаовітряної оборони (ППО). В Україні виявилось, що сучасна російська авіація не готова воювати проти організованої армії.

"Українська армія випалює міф про російську армію. Ми вас переможемо та розвалимо росію", – написав депутат.

Нагадаємо, що ворожий літак у небі над Чернігівщиною збили уранці 5 березня. Пілот вижив та приземлився на ворожий будинок.

Затриманий ворожий пілот / Фото з телеграму В'ячеслава Чауса

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