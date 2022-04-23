Легенди та зірки світової цивільної авіації більше немає. Вціліла лише частина деталей – деякі двигуни, елементи крила, стійки шасі. Їхню придатність ще належить оцінити членам експертної комісії, з жалем каже Дмитро Антонов, основний пілот Ан-225.

Цікаво знати! "Антонов" показав зворушливий мультик про "Мрію", створений сестрами-українками

У рамках проєкту "Інтерв'ю 24" ми поговорили з ним про війну Росії проти України, бої за Гостомельський аеропорт, цивільну авіацію та пілотів з Росії. Також Дмитро Антонов поділився спогадами про найбільш захопливий політ "Мрії", який він чітко пам'ятає навіть через роки.

Дивіться інтерв'ю з Дмитром Антоновим у відеоформаті

"У мене залишилися важкі спогади"

Як ви дізналися, що "Мрію" зруйнували? Про що ви подумали одразу, коли побачили літак після звільнення аеропорту "Антонов"?

З початку війни я чудово розумів, що літак залишився тут (на території аеропорту "Антонов" – 24 канал). Наприкінці лютого почала з'являтися інформація, що з Ан-225 не все гаразд. Усі впевнені, що саме 27 лютого відбулися основні руйнування. Однак про це (точну дату – 24 канал) можна буде говорити тільки після завершення комплексного розслідування.

Ми з вами бачимо результати після влучань у "Мрію" чи то снаряду, чи то бомби, чи ще чогось. Однак висновки мають надати компетентні органи. У мене залишилися важкі спогади. Чекав моменту, коли зможу побачити літак на власні очі. Те, що сталося, відбулося. Літака, на жаль, практично немає.

Дмитро Антонов: "Літака, на жаль, практично немає" / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Читайте також Росія зруйнувала оболонку, залізо, але не душу та свободу, – Зеленський про літак "Мрія"

З 2002 року ви – головний пілот Ан-225. Яким був найбільш захопливий політ?

Всі польоти на цьому літаку певною мірою унікальні. Проте найрозрекламованішим був приліт "Мрії" до Австралії у травні 2016 року. Напевно, тому він і залишився в пам'яті. Ми тоді везли генератор (загальною вагою понад 130 тонн – 24 канал) в аеропорт "Перт" з Європи.

Після прибуття нас зустріли близько 15 тисяч австралійців, які напередодні зібралися довкола аеропорту. Було вражаюче бачити таку кількість людей не всередині аеропорту, а на його периметрі. Тож цей політ 100% запам'ятався надовго.

Про роспропаганду та пілотів з Росії

За часів СРСР ви закінчили Балашівське вище військове авіаційне училище, яке розташоване в Саратовському регіоні Росії. З початком повномасштабної війни чи зв'язувалися з вами колеги-пілоти з Росії? Якщо так, то що вони говорили про дії Кремля?

Ми трохи спілкувалися з ними до початку цих подій. Усі колеги, з якими ми разом навчалися, зараз пішли кудись у підпілля та обірвали усі зв'язки. Очевидно, вони живуть у своєму світі, парадигмі. Це неможливо зрозуміти. Люди замкнулися і вірять лише в те, у що вони вірять.

Зруйнована "Мрія" / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Важливо! Поліція проводить експертизи й збирає докази на місці знищення "Мрії"

"Не знаю, чому не перемістили "Мрію"

За вашими словами, у червні представники НАТО рекомендували "Антонову" перебазувати весь його флот до Лейпцигу. Проте керівництво ДП цього не зробило. Нещодавно "Укроборонпром" відсторонив від роботи гендиректора підприємства Сергія Бичкова. На вашу думку, чи допоможе службове розслідування знайти та покарати опосередковано винних у знищенні Ан-225?

Не можна жити умовним способом. Особисто я припускаю, що можливість перемістити літак в інше місце точно була. Багато українських авіакомпаній вивели свої літаки за межі України (незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 канал).

Генерального директора усунули від роботи не лише через це. Ведеться слідство. Сподіваюся, що після його завершення оголосять відповіді на всі запитання. Звертаю увагу, що він (Сергій Бичков – 24 канал) не особисто усе це робив. Літак зруйновано внаслідок вогневих ударів – якихось снарядів, бомб, гранат. Не знаю, чому не перемістили "Мрію". Знаю тільки, що якби була одна команда, то літака тут не було б. Він би полетів.

Як виглядає зруйнована окупантами "Мрія" / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Зверніть увагу! В ефірі телеканалу "Рада" прессекретар ДП "Антонов" Лариса Дроздова зазначила, що потрібно "десь від 700 мільйонів доларів до 1 мільярда", щоб добудувати копію Ан-225.

Останні два місяці ви майже щодня розвінчуєте міфи, які розповсюджує роспропаганда, на своєму YouTube-каналі. Чи можна сказати, що ви працюєте на інформаційному фронті, поки немає можливості пілотувати?

Ні. Я просто зараз задіяний тут. Ми переміщуємось із Гостомеля до Києва. Там у нас з'явиться офіс. Як тільки з усім трошки розберуся, то продовжу літати. Ми маємо літаки, які літають. Серед них – Ан-124 ("Руслан" – 24 канал). На них і продовжу літати.

"Інтерв'ю 24" – проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще.

Авторка проєкту – заступниця головного редактора сайту Анастасія Зазуляк.

Як виглядає зруйнована "Мрія" у Гостомелі: дивіться відео