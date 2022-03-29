Зараз ведеться розслідування щодо бездіяльності керівництва "Антонова", через яку не вдалося врятувати найбільший літак у світі "Мрія".

Читайте також "Мрію" могли врятувати, але керівництво "Антонов" не діяло – екскапітан знищеного літака

ДК “Укроборонпром” відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства “Антонов”, що входить до складу Концерну,

– повідомили у відомстві.

В Укроборонпромі повідомили, що відомство усіляко сприяє СБУ щодо виявлення можливих порушень.

19 березня колишній капітан "Мрії" Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів, проте літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова.

За день до знищення "Мрії", 26 лютого надійшла пропозиція про його перегін. Тоді НАТО і NSPA, пропонували перебазувати флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем і запчастинами. Проте відповіді на цю пропозицію так і не було.

Екскапітан додав, що можливою причиною безалаберності керівництва були його зв'язки з Росією.

Антонов повідомив, що до вторгнення керівництво "Антонова" нібито втекло за кордон.

Дивіться також: День в історії. Політ українського літака Ан-225 “Мрія”